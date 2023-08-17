Российские власти договорились не ужесточать валютный контроль – СМИ

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Российские власти пока не планируют устанавливать нормативы на продажу экспортерами валютной выручки и вводить ограничения капитала, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече Владимира Путина с членами правительства РФ и председателями.

Кабмин смог договориться с экспортерами об увеличении продажи валюты, а это одна из причин, по которой соответствующие нормативы пока что не появятся, сообщил источник газете "Ведомости".

Он добавил, что бизнесмены выразили готовность к продаже большего количества валютной выручки, но если ситуация не изменится, то обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной. Также вероятен рост фискальной нагрузки.

Ужесточение валютного контроля представляет собой меру, которая способна влиять на курс валют определенное количество времени, отметили источники, ссылаясь на высказывание участников встречи. Последние в том числе признали, что главным фактором ослабления курса рубля стала мягкая денежная политика, которая привела к избыточному увеличению денежной массы.

Ключевая ставка, поднятая Центробанком РФ, должна повлиять в большей степени на инфляцию в РФ, в меньшей – на курс, рассказал один из участников встречи. В связи с этим регулятор и решил принять данное решение.

Также участники встречи договорились, что помимо мониторинга за продажей валютной выручки, им необходимо разработать механизмы сдерживания роста кредитования. В ЦБ РФ пообещали провести с банками работу, резюмировал источник.

15 августа регулятор сообщил о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12% годовых, подъем составил 350 базисных пунктов. Отмечалось, что решение Центробанка РФ направлено на возвращение инфляции к 4% в следующем году и ее стабилизации.

Как объяснил ЦБ, инфляционное давление на экономику страны оказывает повышение внутреннего спроса, который превышает возможности по расширению выпуска. В итоге растет востребованность импорта, что и отражается в курсе рубля. Следующее заседание запланировано на 15 сентября.



Банк РФ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%