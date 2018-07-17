В Госдуме предложили ввести пошлины за покупки в иностранных интернет-магазинах

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Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки к законопроекту "О таможенном регулировании". Теперь правительство РФ сможет получить возможность взимать с граждан отдельный платеж при покупке товаров в иностранных интернет-магазинах.
В пояснительной записке уточняется, что новая редакция закона "О таможенном регулировании" приведет российское законодательство в соответствие с нормами Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который был принят в 2017 году.
Сейчас посылки весом менее 31 килограмма не облагаются пошлинами, если общая сумма заказа составляет менее тысячи евро в месяц. На покупки сверх этой суммы действует пошлина в размере 30 процентов, но не менее четырех евро за килограмм.
В настоящее время поправки готовятся к принятию во втором чтении.
Страны ЕАЭС договорились снизить максимальную сумму до пятисот евро с 2019 года и до двухсот евро в 2020 году.
Ранее Минфин РФ отказался снизить лимит в назначенную дату 1 июля 2018 года. Однако, понижение нормы в России все же произойдет с начала следующего года.
Делать покупки за границей через интернет станет не выгодно
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