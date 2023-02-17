В РФ сократился ассортимент бытовой химии и средств гигиены

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Аналитическая компания NielsenIQ зафиксировала сокращение ассортимента непродовольственных товаров в российских розничных сетях. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По данным экспертов, непродовольственный сегмент, в который, в частности, входит бытовая химия и средства гигиены, просел на 16,2%. Кроме того, на полках российских магазинов на 8% сократилось количество детских товаров, а также на 3,8% – товаров для животных.

Гендиректор консалтингового агентства "Infoline-аналитика" Михаил Бурмистров, в свою очередь, оценил сокращение сегмента в натуральном выражении в 11,1%. Тем не менее, по его данным, общая выручка сетей от продажи непродовольственных товаров за счет подорожания товаров выросла на 2,7%, до 21,5 триллиона рублей.

В сети "Лента" отметили, что у компании нет сокращения ассортимента, за исключением "некоторых категорий непродовольственных товаров". В компаниях X5 Group, "Ашан", "Вкусвилл", "О’кей" и "Азбука вкуса" ситуацию не прокомментировали.

Ранее федеральная служба по регулированию алкогольного рынка сообщила, что спрос на водку в России вырос на 6% за 2022 год. А продажи слабого алкоголя выросли почти в 1,5 раза.



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