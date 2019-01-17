Екатерина Трофимова ушла с поста гендиректора АКРА

Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова покинула пост. Банк России проинформирован о ее решении.
"Совет директоров АКРА объявил, что Екатерина Трофимова заявила об уходе с поста генерального директора АКРА", – цитирует ТАСС сообщение АКРА.
АКРА было основано 20 ноября 2015 года. Его акционерами являются 27 российских компаний и финансовых институтов. Доля каждого составляет 3,7 процента. Среди акционеров – Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, группа компаний "Ренова", "Северсталь", УК "Лидер", ФГ "Будущее", Московская биржа, "Росгосстрах", группа "Онэксим", АФК "Система", АО "Коммерсантъ" и другие.
Трофимова возглавляла АКРА с момента его создания. В совет директоров агентства входят: его председатель Карл Йоханссон, управляющий директор Ratingplatform Томас Миссонг (Австрия), управляющий партнер Euris Group Ануар Хассун (Люксембург) и Винсент Труглиа (США), который разрабатывал стратегию некоммерческого рейтингового агентства INCRA.
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