Минфин рассчитывает на успех новой амнистии капитала в РФ

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Минфин ожидает, что амнистия капитала в этом году будет более значительной, чем в 2016 году. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.
"Сейчас второй этап амнистии, которая была объявлена президентом, как раз и говорит о том, что предприниматели – пожалуйста: у нас уже есть опыт, есть положительные результаты, есть проблемы с нашим бизнесом за рубежом, переводите деньги сюда, декларируйте то, что у вас там зарегистрировано, работайте в России. Это основная наша задача", – сказал он, передает "Интерфакс".
Министр отметил, что в прошлый раз в период амнистии было собрано примерно 7,2 тысячи деклараций. При этом в этом году можно рассчитывать на большее, добавил он. Силуанов пояснил, что амнистию проведут с марта по декабрь по решению президента. Условия останутся практически те же.
"Единственное, что добавляется, мы договорились, что не только открытые, но и закрытые не ранее 1 марта счета в зарубежных банках также будут подпадать под действие амнистии. Минфин наделяется правом давать разъяснения", – сказал глава ведомства.
До конца этого года доходы, полученные от закрытия компаний за границей, освободят от НДФЛ, добавил Силуанов.
Закон о налоговой амнистии позволит списать задолженности на общую сумму в 41 миллиард рублей. Как ранее сообщил министр финансов, закон затронет более 20 миллионов человек.
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