В Москве выдано более 35 тыс льготных ипотечных кредитов в 2020 году

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Банки Москвы выдали 35,9 тысячи льготных ипотечных кредитов за время действия федеральной ипотечной программы в 2020 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на Москву приходится 26% от общей суммы подобных займов.
"Причинами лидерства Москвы на рынке льготной ипотеки являются баланс спроса и предложения, уровень доходов и минимальная безработица, которые обеспечивают уверенность заемщиков в своей кредитоспособности", – отметил специалист.
На данный момент ставка льготного ипотечного кредитования составляет 6,5%. Общая сумма займов составила на начало ноября 198 миллиардов рублей.
Глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов также рассказал, что объем выдаваемых кредитов растет примерно на 40% ежемесячно. С начала июля этот показатель увеличился почти в 5 раз.
Льготная программа ипотеки была запущена 23 апреля 2020 года. Ее предложил организовать президент России Владимир Путин. Осенью акцию продлили до 1 июля 2021 года.
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