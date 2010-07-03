Россия сократила вложения в американские госбумаги

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Россия в июне этого года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с 12,024 до 10,848 миллиарда долларов. Это следует из материалов Минфина США, передает ТАСС.

В июне по долгосрочным облигациям наблюдается увеличение до 5,296 миллиарда долларов по сравнению с 5,250. Доля в краткосрочных снизилась до 5,552 миллиарда долларов по сравнению с 6,774.

Весной прошлого года Россия стала сокращать вложения в американский госдолг. В апреле 2018 года вложения сократились с 96 миллиарда долларов до 48,7. В мае прошлого года они еще были сокращены, 14,9 миллиарда долларов.

Ранее экономисты заявили, что американские санкции против российского госдолга опасны для всего мира. Такие меры наносят удар по экономике США больше, чем по российской, подчеркнули эксперты.

