ЦБ нашел признаки вывода активов на 15 миллиардов рублей у двух банков

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ЦБ нашел признаки вывода активов в двух столичных кредитных организациях – в банке "Объединенный финансовый капитал" (ОФК Банк) и Русском торговом банке. Ранее они лишились лицензии.
Назначенная в ОФК Банк временная администрация выявила, что тот кредитовал компании с сомнительной платежеспособностью, включая аффилированные с собственниками кредитной организации. Ущерб по сделкам составил более восьми миллиардов рублей. Кроме того, активы выводили, предоставляя банковские гарантии компаниям, которыми руководили сотрудники банка. Иногда с ними заключали договоры факторинга. Сумма ущерба от этих действий превысила 3,3 миллиарда рублей.
В Русском торговом банке перед отзывом лицензии ликвидные активы заменили ценными бумаги. В итоге ущерб составил 2,5 миллиарда рублей. Еще 1,7 миллиарда вывели за счет кредитования сомнительных заемщиков и путем заключения сделки по продаже недвижимости контрагенту с низкой платежной способностью.
Долги ОФК Банка превышают его активы на 17,4 миллиарда рублей, "дыра" в капитале Русского торгового банка – 4,4 миллиарда рублей.
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