Суд признал основателя "Связного" банкротом

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Суд в Калужской области признал основателя "Связного" Максима Ноготкова банкротом. Об этом сообщает РИА Новости. Также суд открыл процедуру реализации имущества бизнесмена.

Заявление о банкротстве Ноготкова подала кипрской компании Strafor Commercial Ltd. Фирма принадлежит компании Solvers бизнесмена Олега Малиса, который владеет 51% акций в Trellas Enterprises Ltd. Отмечается, что в реестр требований кредиторов включена задолженность перед Strafor в размере более 7,2 миллиарда рублей.

Финансовым управляющим Ноготкова назначен Виктор Ельцов. Бизнесмен должен будет в течение суток передать ему все свои банковские карты.

В начале лета стало известно, что "Связной" планирует ликвидировать бренд "Евросеть" в течение года. Ранее холдинговая компания групп "Связной" и "Евросеть" DTSRetail Ltd стала владельцем пяти тысяч магазинов. В прошлом году выручка от онлайн-продаж компании составила 22 миллиарда рублей.