Швейцария выступила против участия в группе по поиску активов РФ

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Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) не видит необходимости присоединяться к международной группе по поиску активов подпавших под санкции россиян (REPO). Об этом пишет РБК.

"Сотрудничество между Швейцарией и ее международными партнерами по внедрению санкций против России в настоящее время хорошо выстроено на техническом уровне", – объяснили там.

Поэтому Швейцария не видит надобности формального присоединения к организации. Однако правительство может пересмотреть это решение, если членство будет отвечать интересам государства.

Сотрудники EAER подчеркнули, что сейчас общий объем резервов и активов российского Центробанка на территории страны составляет примерно 7,4 миллиарда швейцарских франков. Эти средства не заморожены, но обездвижены, что запрещает любые финансовые операции. При этом сумма замороженных в Швейцарии российских активов составляет еще 7,5 миллиарда франков.

Ранее комиссия по внешней политике парламента Швейцарии проголосовала против членства страны в REPO. В сентябре 2023 года уточнялось, что такое решение было принято 13 голосами при 10 против и одном воздержавшемся.

