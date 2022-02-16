Юрист предупредил о росте стоимости видеоигр при введении налога для цифровых магазинов

16:56
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Руководитель практики финтех и крипто юридической фирмы DRC Михаил Быстров рассказал о возможных последствиях введения налога на цифровые магазины видеоигр. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Естественно, введение сбора приведет к удорожанию видеоигр в России, поскольку все налоги и сборы закладываются в стоимость игр и на площадках, и на физических носителях", – заявил специалист.
По мнению Быстрова, несмотря на то что речь идет о налоге на цифровые продажи, подорожать могут и физические копии игр. Юрист затруднился предположить, как сильно могут вырасти цены.
Эксперт DRC допустил, что за невыполнение законных требований могут прописать дополнительную ответственность, в том числе блокировку через Роскомнадзор.
Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что в России планируют ввести налог в размере 5% от оборота для площадок цифровой дистрибуции игр. К ним относятся Steam, PlayStation Store, Xbox Store и некоторые другие сервисы.
Сообщалось, что собранные средства будут предоставлять отечественным разработчикам патриотических игр. Позже в Минцифры выступили с официальным заявлением о том, что не поддерживают данную инициативу. В ведомстве уточнили, что не планируют реализовывать такой подход к финансированию Фонда поддержки разработки игровых проектов.
В России хотят приравнять игровые онлайн-площадки к видеосервисам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: