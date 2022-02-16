Юрист предупредил о росте стоимости видеоигр при введении налога для цифровых магазинов

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Руководитель практики финтех и крипто юридической фирмы DRC Михаил Быстров рассказал о возможных последствиях введения налога на цифровые магазины видеоигр. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Естественно, введение сбора приведет к удорожанию видеоигр в России, поскольку все налоги и сборы закладываются в стоимость игр и на площадках, и на физических носителях", – заявил специалист.

По мнению Быстрова, несмотря на то что речь идет о налоге на цифровые продажи, подорожать могут и физические копии игр. Юрист затруднился предположить, как сильно могут вырасти цены.

Эксперт DRC допустил, что за невыполнение законных требований могут прописать дополнительную ответственность, в том числе блокировку через Роскомнадзор.

Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что в России планируют ввести налог в размере 5% от оборота для площадок цифровой дистрибуции игр. К ним относятся Steam, PlayStation Store, Xbox Store и некоторые другие сервисы.

Сообщалось, что собранные средства будут предоставлять отечественным разработчикам патриотических игр. Позже в Минцифры выступили с официальным заявлением о том, что не поддерживают данную инициативу. В ведомстве уточнили, что не планируют реализовывать такой подход к финансированию Фонда поддержки разработки игровых проектов.