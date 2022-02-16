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экономика

13:39

В Минцифры прокомментировали введение налога для зарубежных игровых платформ

экономикатехнологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Минцифры прокомментировали возможность ввода налога для международных цифровых платформ дистрибуции видеоигр, отметив, что министерство выступает против такого нововведения. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Минцифры России сообщает, что финансирование Фонда поддержки разработки игровых проектов не планируется за счет каких-либо сборов с зарубежных площадок дистрибуции игр", – говорится в сообщении.

Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что правительство рассматривает возможное пополнение фонда поддержки патриотических видеоигр за счет налога на цифровые магазины Steam, PlayStation Store, Xbox Games Store и другие.

Отмечалось, что предварительная концепция подразумевает сбор в размере 5% от оборота цифровых платформ на территории РФ.

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