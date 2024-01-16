В ВТБ предложили вернуть сниженный размер субсидии банкам при льготной ипотеке

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ВТБ предлагает вернуть сниженный ранее размер субсидии банкам в рамках льготной ипотеки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампредседателя правления банка Георгия Горшкова.

"Мы предлагаем вернуть размер субсидии кредиторам на 1 процентный пункт, до значения в 2,5 процентного пункта, что сделает развитие рынка предсказуемым и понятным для всех участников", – пояснил он на Дне финансов на площадке выставки-форума "Россия".

Помимо этого, кредитная организация выступила с инициативой сделать ипотеку с господдержкой более адресной. Горшков привел в пример социальные категории населения.

Он также прокомментировал решение об изменении условий выдач подобных кредитов, указав, что в существующих условиях было два варианта – прекратить выдавать фактически всю льготную ипотеку, которая является убыточным кредитом, или решить вопрос вместе с аккредитованными застройщиками.

По его словам, большинство застройщиков заявили, что готовы работать по новым условиям, банк находится со всеми компаниями в постоянном контакте. Также для заемщиков сохраняется широкий выбор объектов недвижимости, добавил зампредседателя правления.

Горшков отметил, что в условиях сокращения кабмином субсидии на 0,5 процентного пункта по всем госпрограммам с конца прошлого года выдачи льготной ипотеки стали для банков убыточными.

В конце 2023 года Сбербанк заявил, что с 11 января будет выдавать льготную ипотеку на покупку жилья только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком. Позднее к этому решению присоединились ВТБ и Альфа-Банк.

Банк России решил с 1 марта 2024 года повысить для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Регулятор заявил, что подобная мера необходима в связи со значительным ухудшением стандартов ипотечного кредитования.

Ранее российский кабмин повысил с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых. Также правительство уравняло максимальный размер такой ипотеки для всех регионов РФ, утвердив везде лимит 6 миллионов рублей.

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