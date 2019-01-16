Столичные АЗС могут поменять литр на пол-литра

На столичных АЗС могут поменять литр на пол-литра, сообщает телеканал Москва 24.
В Независимом топливном союзе не исключили, что на информационных табло на заправках будут указывать цену за пол-литра бензина. Это маркетинговый ход, при помощи которого хотят снизить социальную напряженность, считают в союзе.
Перед Новым годом подобную схему отработали в некоторых магазинах. Там на прилавках появились новые упаковки с яйцами. В частности, Удмуртская птицефабрика "Вараксино" запустила в продажу коробочки, в которых было по девять яиц вместо десятка, причем по старой цене.
Ранее сообщалось, что розничные цены на бензин в России вновь выросли. По данным Росстата, с 1 по 6 января 2019 года бензин подорожал в среднем на 21 копейку – до 43,63 рубля за литр. Как уточнили в ведомстве, на прошлой неделе цены на бензин росли в 63 региональных центрах, наиболее существенно – в Нарьян-Маре (2,1 %) и Анадыри (1,8 %).
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