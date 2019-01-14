Цены на бензин в 2019 году вновь выросли

Розничные цены на бензин в России с 1 по 6 января выросли в среднем на 21 копейку – до 43,63 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива повысилась на 48 копеек, составив 47,14 рубля за литр. Такие данные приводит Росстат.
Как уточнили в Росстате, средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 к 9 января поднялись на 19 копеек каждая. Теперь литр топлива этих марок стоит соответственно 41,67 и 44,96 рубля. Бензин марки Аи-98, в свою очередь, подорожал на 36 копеек – до 50,79 рубля за литр.
Согласно данным ведомства, на прошлой неделе цены на бензин росли в 63 региональных центрах. Наиболее существенный рост зафиксировали в Нарьян-Маре (2,1 %) и Анадыри (1,8 %). В девяти других крупных городах стоимость бензина, наоборот, немного понизилась. В частности, в Кызыле топливо подешевело на 1,2%. В столице за указанный период цены на бензин подросли, но незначительно – на 0,2%, уточнили в Росстате.
Ранее ФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в России. По данным ведомства, нефтяники соблюдают договоренности с правительством.
В октябре 2018 года вице-премьер РФ Дмитрий Козак провел совещание, на котором представители десяти крупных нефтяных компаний пообещали правительству заморозить оптовые цены на бензин и дизель с 1 ноября по 31 декабря 2018 года на уровне июня. Согласно договоренностям, нефтяники обязались с 1 января не повышать розничные цены на бензин более чем на 1,7% с учетом роста НДС. Кроме того, с 1 февраля цены будут индексировать равномерно, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию в 4,6%.
20 декабря 2018 года на большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что власти не допустят скачков цен на бензин.
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