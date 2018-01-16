Закон о налоговой амнистии позволит списать долги на 41 миллиард рублей

Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Закон о налоговой амнистии позволит списать у граждан и индивидуальных предпринимателей задолженности на общую сумму в 41 миллиард рублей. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на совещании Владимира Путина с членами правительства.
По словам министра, закон затронет более 20 миллионов человек, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Закон о налоговой амнистии Путин подписал в конце декабря прошлого года. Он предусматривает списание задолженностей граждан по имущественным налогам, сформированным до 1 января 2015 года.
Также будут признаны безнадежными к взысканию долги индивидуальных предпринимателей по некоторым налогам и страховым взносам.
Ранее Минфин предложил снять все ограничения по движению средств на зарубежных банковских счетах россиян. Об инициативе в ходе Гайдаровского форума заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.
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