Названы регионы-лидеры по темпам роста оборота общепита

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Оборот общественного питания по итогам первых девяти месяцев текущего года вырос почти во всех регионах, наиболее существенный рост зафиксировали в Приморском крае и Республике Алтай. Об этом со ссылкой на соответствующее исследование сообщает РИА Новости.

Таким образом, в Приморье рост в данной сфере составил 80,9%, на Алтае – 80,9%. В список лидеров вошли еще шесть регионов: Крым, Северная Осетия, Калининградская и Брянская области, Москва и Санкт-Петербург.

Снижение было зафиксировано только в двух российских регионах – в Томской области и на Сахалине.

"Более чем на 20% оборот общественного питания вырос по сравнению с январем–сентябрем 2020 года в 45 регионах и еще в 25 темпы роста находись в диапазоне 10–20%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ресторанный бизнес стал одним из наиболее пострадавших от последствий пандемии. Из-за введенных ограничений в прошлом году оборот общественного питания в целом по России снизился на 20,7%. Это стало одним из худших показателей среди всех отраслей экономики.

"Как отмечают эксперты, на этом фоне результат текущего года выглядит очень оптимистично, так как ситуация в экономике постепенно стабилизировалась, ограничения в отрасли постепенно снимались, мобильность населения была восстановлена", – сказано в исследовании.

Лидерами по суммарному обороту общественного питания стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Дагестан, Свердловская область, Татарстан и Ростовская область. Суммарно на данные регионы приходится 47,6% общероссийского оборота общепита.

"Лидерами по обороту общественного питания на одного жителя по итогам девяти месяцев 2021 года с показателем более 20 тысяч рублей на человека являются Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва", – говорится в сообщении.

Самые низкие показатели зафиксированы в Туве, Карачаево-Черкессии, Калмыкии и Ингушетии.

По прогнозам аналитиков, к концу 2021 года динамика оборота общепита в ряде регионов может ухудшиться из-за нерабочих дней. В целом ожидается, что оборот общественного питания в России по итогам текущего года может увеличиться на 15–20%.

В конце августа стало известно, что в российских ресторанах в два раза увеличилось количество вакантных мест. По данным рекрутеров, бывшие сотрудники заведений общепита во время локдауна нашли работу в другой сфере и теперь просто не хотят возвращаться.