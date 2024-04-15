Инвесторы возведут два промышленных объекта в Зеленограде в рамках МаИП

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Городские власти выделили инвесторам 38,4 гектара земли в Зеленограде для реализации двух масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Застройщики получили земли в аренду на 5 лет по льготной ставке 1 рубль в 1 год, добавил он. Здесь должны появиться предприятие по выпуску строительных материалов, а также производство внедорожных домов на колесах.

"Общая площадь объектов составит около 350 тысяч квадратных метров. Трудоустроиться туда смогут 2,6 тысячи человек. В реализацию проектов инвестируют 17,7 миллиарда рублей", – сказал Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что один из инвесторов планирует построить крупный производственный комплекс вдоль Середниковской улицы в Крюкове. Всего застройщик получил уже 3 участка площадью 23 гектара, из которых два по льготной ставке.

"Всего же для реализации данного масштабного инвестпроекта запланировано выделение четырех земельных участков", – сказал Гаман.

Здесь будут работать 1,9 тысячи человек, а общий объем инвестиций составит 14,5 миллиарда рублей. По сведениям руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, сейчас фирма выпускает около 170 автодомов в год, однако открытие новой площадки позволит увеличить этот показатель до 240 кемперов в год.

"Инвестиции в проект составят около 920 миллионов рублей. На производстве смогут работать 50 человек", – уточнил он.

Также другой инвестор планирует построить производственный комплекс площадью 80 тысяч квадратных метров в Восточной коммунальной зоне Зеленограда. Здесь появятся предприятия по выпуску фасадных материалов, светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, элементов благоустройства и сантехнических модулей для жилых домов. После вложения инвестиций в размере 2,25 миллиарда рублей здесь смогут работать почти 660 человек.

Ранее стало известно, что крупный деловой кластер возле Белорусской площади достроят к 2026 году. Общая площадь сооружений составит 144 тысячи "квадратов", всего тут создадут более 12 тысяч новых рабочих мест. Внутри также появятся места для проведения различных мероприятий, киноклуб и киберспортивный клуб.