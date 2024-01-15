СК РФ предложил разработать механизм для ареста украденных в РФ активов

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет РФ предложил разработать механизм для ареста украденных активов за рубежом сразу после окончания расследования, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, часто иностранные органы могут исполнять запросы очень долго, по несколько лет. За это время расследование дела может завершиться и уже быть отправлено в суд.

Бастрыкин подчеркнул, что отсутствие ответа органов не может препятствовать судебному рассмотрению дела, однако возмещение ущерба в этом случае остается нереализованным.

Поэтому, считает он, если ответ от компетентных зарубежных органов придет уже после рассмотрения дела судом, то необходим механизм для определения порядка ареста имущества, которое было получено преступным путем и выведено в зарубежные страны.

"В настоящее время механизмы международного розыска и ареста преступных активов недостаточно регламентированы в уголовном процессе", – сказал он.

Бастрыкин заключил, что нужно предусмотреть процедуру об аресте или конфискации такого имущества после окончания расследования.

Ранее стало известно, что Россия готовит судебный иск с целью защитить активы Центробанка от попыток США и Европы конфисковать их в пользу Украины. Об этом сообщали западные СМИ со ссылкой на анонимные источники в Москве.

Речь идет о сумме в 300 миллиардов долларов. Однако российские чиновники считают, что изъятие замороженных активов маловероятно. Несмотря на это, ЦБ планирует заключить соглашение с международными юридическими фирмами о предоставлении интересов РФ в случае судебного разбирательства.

До этого, по информации СМИ, Евросоюз должен был предложить первые шаги по введению налога на прибыль с доходов от замороженных активов российского Центробанка. Сначала специалисты планируют определить, к каким замороженным средствам будет применяться мера.

Первый шаг предполагает определение действий, которые должны будут предпринять центральные депозитарии ценных бумаг, управляющие этими средствами. Второй шаг предусматривает перевод чистых доходов, полученных от замороженных средств, в бюджет Евросоюза на 2024–2027 годы.

Путин подписал указ о мерах реагирования на изъятие российских активов за рубежом