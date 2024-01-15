В подложном заявлении о банкротстве СПб-биржи говорилось о долге в 435 млн рублей – СМИ

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Информация о просроченной задолженности перед Сбербанком и ВТБ в размере 435 миллионов рублей фигурировала в подложном заявлении о банкротстве СПб-биржи, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к разбирательству.

В заявлении, которое в бирже считают поддельным, говорится о задолженности перед Сбербанком в 245 миллионов рублей при общем кредите в 1,5 миллиарда рублей, а также о долге перед ВТБ на сумму в 190 миллионов рублей при общей кредитной линии в 900 миллионов рублей.

Таких долгов СПб-биржа не имеет, утверждают в пресс-службе площадки. Также подчеркивается, что биржа никогда не имела кредитных линий, так как потребности в займах не было. Эту информацию подтвердили и в ВТБ.

Также уточняется, что в документе говорилось об американских санкциях, якобы из-за которых биржа не сможет исполнять свои обязательства.

Источники издания подтверждают подлинность документа, однако в бирже считают подпись и печать скомпрометированными. По данным издания, оттиск печати напоминает старый вариант, который ранее использовался организацией. Подпись на документе якобы принадлежит гендиректору площадки Евгению Сердюкову.

Ранее стало известно, что Центробанк уже начал собственное расследование дела о якобы банкротстве СПб-биржи. Ситуацию с фальшивым заявлением в регуляторе назвали попыткой манипулирования рынком, которая "близка к преступлению".

27 ноября ряд СМИ обнаружили в судебной картотеке информацию о том, что якобы СПб-биржа подала заявление о признании себя банкротом. На этом фоне бумаги компании на Московской бирже потеряли более 13%.

Затем эту информацию на торговой площадке опровергли, заявив, что биржа обладает устойчивым финансовым состоянием. На фоне этих сообщений акции компании на Мосбирже замедлили падение и через несколько дней вернулись к прежнему уровню.

После скачков в стоимости ценных бумаг в Центробанке решили проанализировать ситуацию с точки зрения нарушения законодательства. СПб-биржа решила обратиться в правоохранительные органы.

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