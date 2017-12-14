14 декабря, 08:42
Фото: ТАСС/Максим Никтин
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до 1,25–1,5 процента годовых. Этот показатель увеличился на 25 базисных пунктов, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Эксперты ожидали такого повышения – только четыре из 97 опрошенных агентством Bloomberg специалистов заявляли о возможности сохранения ставки на прежнем уровне.
В это же время в прошлом году базовая процентная ставка поднялась c 0,25–0,5 процента до 0,5–0,75 процента. До этого ставка повышалась лишь в 2008 году. А в июне 2017 года ценовой диапазон процентной ставки повысился до 1-1,25 процента годовых.
Летом сообщалось, что ФРС намерено сократить активы на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг 4,5 триллиона долларов. Большая часть этих активов была приобретена регулятором в начале мирового финансового кризиса для поддержания низких процентных ставок и роста экономики.
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