Комитет ГД одобрил ко II чтению закон об освобождении туроператоров от НДС

Фото: depositphotos/YURY7TARANIK

Думский комитет по бюджету и налогам одобрил ко второму чтению проект, предполагающий освобождение от НДС реализацию организацией, осуществляющей туроператорскую деятельность, туристского продукта в области внутреннего и въездного туризма. Документ размещен в электронной базе ГД.

Такая поправка была инициирована думским спикером Вячеславом Володиным и лидерами фракций. Глава комитета Андрей Макаров, в свою очередь, сообщил, что соответствующий законопроект был ранее внесен правительством РФ.

Кроме того, проект предложила и фракция ЛДПР, однако в итоге было принято решение внести поправку в законопроект второго чтения. Инициатива предполагает освобождение туроператоров от НДС в сфере внутреннего и въездного туризма на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года включительно.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития туризма обратил внимание на важность принятия этого законопроекта. Президент подчеркнул, что следует рассмотреть и принять его до конца текущей весенней парламентской сессии.