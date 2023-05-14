В ЦБ РФ отметили рост доходности по бондам и депозитам в китайских юанях

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Доходность банковских вкладов и долговых бумаг в юанях за последние полгода выросла с 1 до 3% по депозитам и до 4–6% по облигациям. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как указано в данных в "Обзоре рисков финансовых рынков" от Центробанка РФ, доля юаня в расчетах, которые проводятся в рамках внешнеэкономических операций и на внутренних рынках, заметно увеличилась.

С марта прошлого года по март 2023 гожа экспортеры из РФ нарастили объем месячных операций в китайской валюте с 0,5 миллиарда до 6,9 миллиарда долларов, а импортеры с 1,4 миллиарда до 7,7 миллиарда долларов, добавили в ЦБ РФ.

По данным регулятора, наибольшая доля юаня оказалась в структуре импорта – 27%, в экспорте она составила 18%.

Ранее сообщалось, что торговый оборот РФ Китая за январь–апрель этого года вырос в годовом исчислении на 41,3%, достигнув около 73,1 миллиарда долларов. В основном Россия поставляет Китаю энергоресурсы, а КНР отправляет легковые и грузовые автомобили, одежду, обувь, бытовую технику и другое.



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