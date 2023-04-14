Один из крупнейших банков ОАЭ начнет блокировать инвестиционные счета россиян

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Один из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emirates NBD заблокирует инвестиционные счета россиян. Об этом сообщает Forbes.

Клиенты банка из РФ заявили, что стали получать соответствующие уведомления. Emirates NBD намерен переводить купоны, дивиденды и поступления от продажи ценных бумаг россиян на отдельные счета. После этого клиенты не смогут перевести деньги на личные счета.

Ограничения были установлены в соответствии с директивой Евросоюза. В издании подчеркнули, что исключений для резидентов ОАЭ не предусмотрено.

Один из собеседников издания подчеркнул, что банк, пользуясь услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, обязан исполнять их требования.

Ранее сообщалось, что банки Швейцарии начали закрывать счета россиян, если узнают, что они платят налоги в бюджет РФ. Отмечается, что случаи блокировки не носят массовый характер, но часть клиентов, пользующихся услугами банков UBS и Сredit Suisse, уже получали уведомления о возможном закрытии счета.



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