Экономист, предсказавший кризис в 2008 году, предупредил о кредитном коллапсе в США

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Соединенные Штаты Америки могут столкнуться с коллапсом, который вовлечет экономику страны в рецессию, заявил профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года.

Он выразил мнение, что проблемы начнутся с региональных банков, выдающих кредиты по ипотеке и коммерческой недвижимости, а также с малых и средних предприятий.

После того, как Silicon Valley Bank объявил о банкротстве, процесс получения кредитов в США усложнится, что может привести к кризису, сказал экономист.

"Этот кризис значительно повысит вероятность рецессии, жесткой посадки, куда более серьезной, чем это было раньше. Таким образом, мы сталкиваемся с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы", – цитирует Рубини Fox Business.

Экономист не дал точного ответа о том, по каким еще признакам можно определить надвигающийся экономический коллапс, резюмировав, что самого худшего стоит ожидать впереди.

Один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank 9 марта объявил о своем банкротстве, что стало самым крупным случаем банкротства в США со времен кризиса 2008 года.

После этого банковский холдинг First Citizens Bank&Trust Company выкупил все вклады и кредиты Silicon Valley Bank. Отмечается, что все вкладчики автоматически перешли банку-покупателю, а все вклады будут застрахованы в пределах лимита.



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