Стоимость нефти Brent превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября

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Стоимость барреля нефти марки Brent увеличилась до 85 долларов впервые с 7 ноября 2023 года, следует из данных торгов на Лондонской бирже ICE.

Уточняется, что мировые цены на нефть росли более чем на 1%. По состоянию на 17:11 по московскому времени цена майских фьючерсов на нефть выросла на 1,29%, до 81,11 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI в ходе торгов дорожали на 1,63%, до 81,02 доллара.

Как рассказал в беседе с RT руководитель департамента продаж и клиентской поддержки одного из форекс-дилеров Александр Шнейдерман, сырье отреагировало на последний отчет Международного энергетического агентства.

"Аналитики агентства написали в своем докладе, что спрос на нефть будет расти быстрее, чем ожидалось. А предложения сырья будет меньше. Соответственно, цены отреагировали таким образом", – объяснил он.

Однако страны, входящие в сделку ОПЕК+, продолжат сокращать добычу нефти, добавил Шнейдерман. По его мнению, до конца недели цена на нефть может достигнуть 87 долларов, что поддержит рубль, бюджет и макроэкономическую стабильность РФ.

25 января стало известно, что цена на мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже поднялась выше 81 доллара впервые с 27 декабря 2023 года.

Однако уже 2 февраля стоимость сырья Brent с поставкой в апреле в ходе торгов упала до 78 долларов за баррель. Это произошло впервые с 22 января 2024 года.

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