Новак заявил, что РФ отправила Турции дорожную карту по проекту газового хаба

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Российские власти отправили турецким партнерам дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак RT.

По его словам, данный проект является очень серьезным и перспективным. Он состоит в том, чтобы создать в Турции электронную площадку по торговле газом, которая бы формировала цены, исходя из спроса и предложения в этом регионе.

Новак подчеркнул, что в регионе много поставщиков и Россия в числе крупнейших из них. Он добавил, что потребителей там также много, в основном это Турция и европейские страны.

В заключение вице-премьер отметил, что, как только дорожная карта будет подписана, проект уже будет реализовываться в соответствии с планом мероприятий.

Ранее Владимир Путин сообщил, что проектирование газового хаба в Турции на начальном этапе предполагает создание электронной площадки торговли газом в Европу. По словам президента РФ, в данном проекте заинтересованы все те, кто в Европе намерен приобретать российские ресурсы.

Вместе с этим глава государства указал, что РФ не наблюдает больших проблем в создании площадки, так как и Анкара, и Москва заинтересованы в этом проекте. Интерес к газовому хабу, продолжил Путин, показывает и азербайджанская сторона. По словам российского лидера, по мере того как работа наладится, другие заинтересованные государства тоже начнут подключаться.

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