Министр энергетики США выступил против "Северного потока – 2"

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Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Штаты выступают против строительства газопровода "Северный поток – 2", передает РИА Новости.

По его словам, этот проект сконцентрирует две трети поставок российского газа в одном трубопроводе, и тем самым создаст уязвимое место в энергетической безопасности Европы, если что-то пойдет не так.

При этом Перри подчеркнул, что в Вашингтоне понимают желание европейских участников рынка снизить зависимость от единственного поставщика.

5 сентября в водах Финляндии началась укладка подводной части труб газопровода "Северный поток – 2", который соединит напрямую газовые системы России и Германии. К укладке труб приступило судно Solitaire.

Запуск "Северного потока – 2" ожидается до конца 2019 года. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.