В Москве продолжается прием заявок на финансовую поддержку инновационных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера (МИК) могут подать заявку на получение финансовой поддержки до 30 июля 2021 года. Информация об этом размещена на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города Наталью Сергунину.

Рассчитывать на финансовую поддержку от города могут участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера, которые вместе создают масштабные, ресурсозатратные высокотехнологичные разработки.

Сергунина пояснила, что межотраслевые кластеры призваны упростить решение задач, стоящих перед научными организациями и технологическим бизнесом, благодаря возможности объединить усилия.

"Уже сейчас благодаря такому сотрудничеству в Москве реализуется 20 крупных инновационных проектов в разных направлениях – от новых материалов до искусственного интеллекта. В этом году в дополнение к уже существующим субсидиям и грантам мы утвердили специальную меру поддержки для амбициозных и прорывных разработок", – сказала она.

В материале отмечается, что грант для межотраслевых кластеров ввели в 2021 году. Требования предусматривают работу над проектом консорциумов, в состав которых входят от двух до пяти участников МИК.

Средствами нового гранта можно возместить вложения в реконструкцию и ремонт площадки, на которой осуществляется работа над технологичным проектом. Речь идет о лаборатории, производственном или ином объекте капитального строительства. Если в планах расширение площади, Москва поможет с финансированием строительства или приобретением нового здания.

Также коллективам компенсируют расходы на покупку требующегося оборудования и программного обеспечения и приобретение результатов интеллектуальной деятельности или прав на них. Важно, что возместить можно до 25% затрат на проект, однако сумма не должна превышать 200 миллионов рублей в год или суммарно 600 миллионов рублей за три года. Учитываются как прямые затраты, так и расходы на уплату процентов по кредиту в пределах ключевой ставки Банка России.

Финансовая поддержка распространяется на будущие кооперационные проекты, а выплата будет компенсировать расходы, понесенные с 1 января 2022 года. Подать заявку на получение гранта можно на сайте Московского инновационного кластера.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что межотраслевые кластеры позволяют компаниям из столицы и регионов вместе создавать и развивать масштабные инновационные проекты.

"Благодаря им предприниматели и ученые могут найти партнеров, инвесторов и подходящие площадки для испытаний. Всего в рамках Московского инновационного кластера действует 10 межотраслевых объединений. В них входит более 460 организаций, работающих в сферах искусственного интеллекта, композитных материалов, биофармацевтики и медицинских технологий, травматологии и ортопедии", – сказал он.

В материале отмечается, что участники кластера, реализующие комплексные инновационные проекты самостоятельно, также могут получить грант. Он покрывает не более 15% затрат на разработку инновационного решения или создание продукта с применением новейших технологий. Максимальная сумма поддержки не должна превышать 600 миллионов рублей за три года.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал прием заявок на участие в экспортной акселерационной программе Global Partners, предназначенной для b2b-компаний, занятых в сфере фудтеха и агротеха, управления городской средой, экологии, энергетики и транспорта. Прием заявок продлится до 28 июля.

