13 марта, 09:27Экономика
Московская компания поставила продукцию для модернизации инфраструктуры МЦД
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Компания "Завод Москабель" выпустила порядка 680 километров кабельной продукции, которую задействовали при создании инфраструктуры третьего и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД-3, МЦД-4). Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
Руководитель департамента уточнил, что в Москве выпуск кабельно-проводниковой продукции осуществляют порядка 20 предприятий, чьи изделия применяют при возведении социальных объектов, транспортной инфраструктуры, жилых домов и других построек.
В свою очередь, столица продолжает поддерживать данные компании, подчеркнул Овчинский. В частности, в 2022 году кабельный завод получил статус промышленного комплекса.
"Это дает значительные налоговые льготы, что позволяет компании экономить и инвестировать средства в развитие. Так, в прошлом году предприятие поставило около 680 километров контактных проводов и несущего троса, которые протянули вдоль путей МЦД-4 и МЦД-3", – поделился Овчинский.
МЦД-4 помог сделать транспортное обслуживание более комфортным в свыше 20 районах Москвы и нескольких городах Подмосковья. Кроме того, диаметры позволили разгрузить магистрали и участки некоторых линий метро.
Изделия этого завода поставляются в том числе в другие российские субъекты, уточнил гендиректор компании Павел Моряков. Он рассказал, что безгалогенные и огнестойкие кабели использовались при возведении нового терминала аэропорта Толмачево.
В 2022-м продукция предприятия попала в перечень российской промышленной продукции Минпромторга России. Благодаря этому компания может участвовать в тендерах для государственных и муниципальных нужд.
Ранее стало известно, что столичные специалисты компании "Лазеры и аппаратура" представили пятикоординатные лазерные станки. Изделия способны проводить высокоточную обработку деталей, сложноконтурную резку и сварку. Со слов Овчинского, данный станок является первым подобным в государстве.
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