Эксперт объяснил, почему инфляция в РФ оказалась ниже прогнозируемой

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Продукты в России в 2022 году подорожали меньше, чем прогнозировалось изначально. Это связано с ростом экономии среди россиян, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"В значительной степени в этом году сдерживало инфляцию падение доходов населения. Даже не падение доходов само по себе, оно не очень большое, а то, что люди стали экономить. <...> Cдерживающим фактором инфляции было то, что народ отказался много и вкусно кушать по образцу прошлых лет", – сказал он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Зубец пояснил, что в отдельные месяцы падение торговли в розничных магазинах достигало 10%: россияне не несли деньги в магазины, поэтому у тех не было оснований поднимать цены. По итогам года, уверен экономист, инфляция в РФ составит 14%, тогда как изначально этот показатель ожидался на уровне 17%.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России отмечается тенденция к снижению инфляции. Кроме того, российский лидер спрогнозировал спад ВВП в этом году на 2,9%, а в следующем – уже только на 0,9%. Президент уверен, что такая позитивная динамика сохранится.



Путин заявил о тренде снижения инфляции в России

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