Экономический спад в РФ менее существенный, чем во многих странах – Путин

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Экономическую ситуацию в России нельзя назвать хорошей, однако она переживает менее существенный спад, чем многие другие страны, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается хороших результатов, то могло бы быть и лучше. Мы хотели бы, чтобы было лучше. Правда, когда нам предрекали спад экономики в России на 20%, спад есть, но он 2,9%, – это, конечно, разница большая", – сказал он.

По словам Путина, те, кто прогнозировал России 20-процентный спад, "сильно ошиблись". Президент отметил, что в РФ действительно наблюдается определенное проседание экономики, однако в целом ситуация в стране лучше, чем во многих других государствах.

Ранее Путин на саммите Высшего Евразийского экономического союза заявил, что в России отмечается тенденция к снижению инфляции. Он также спрогнозировал, что спад ВВП в этом году составит 2,9%. В свою очередь, в следующем году этот показатель, по мнению Путина, будет составлять 0,9%.

Путин заявил о тренде снижения инфляции в России

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