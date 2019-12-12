Цена на палладий впервые поднялась выше максимальной стоимости золота

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Стоимость палладия обновила исторический максимум, поднявшись выше исторически максимальной цены за золото. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что стоимость химического элемента увеличивается на 1912,35 доллара за унцию. В процессе торгов ценник достиг 1914 долларов за единицу.

В сентября 2011 года максимальная стоимость золота составляла 1911,6 доллара за тройскую унцию. В настоящий момент она оценивается в 1479,95 доллара.

"Кажется, ничто не может сдержать рост палладия. Несмотря на то что резкий рост цен преувеличен, ралли не видно конца", – поделился мнением аналитик Commerzbank Даниэль Бриземанн.

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