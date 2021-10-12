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Экономика

01:53

Эксперты заявили, что Россия может стать мировым лидером по числу безналичных платежей

экономика

Фото: depositphotos/VitalikRadko

В ближайшие десять лет Россия продолжит наращивать объем карточных платежей, опережая по этому показателю ведущие экономики мира – США, Германию, Великобританию. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group, передает РИА Новости.

По данным аналитиков, это позволит РФ укрепить глобальное лидерство. Исследователи отмечают, что еще в 2010 году Россия была одной из стран с самыми низкими показателями карточных транзакций на душу населения, она в 40 раз отставала от являвшейся тогда по этим показателем мировым лидером Норвегии. Спустя десять лет, подчеркивают эксперты, это отставание сократилось в 1,5 раза.

"Русское чудо продолжает свое победное шествие! В ближайшие 10 лет, согласно нашим прогнозам, карточные платежи в России будут расти самыми быстрыми темпами. На уровне инструментов мы ожидаем, что самый быстрый рост покажут дебетовые карты", – заявил глава экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер.

Аналитики также пришли к выводу, что в ближайшие десять лет выручка от безналичных платежей в РФ удвоится в два раза, если будет расти быстрее, чем в других странах Восточной Европы.

Ранее эксперты выяснили, кто в России предпочитает безналичный способ оплаты. По их данным, в период с 2015 по 2020 год доля россиян, оплачивающих товары и услуги безналичным способом, увеличилась с 16 до 47%, в то время как число сторонников наличных уменьшилось с 57 до 22%. С

Таким образом, безналичные платежи чаще всего совершают женщины в возрасте 30–40 лет с высшим образованием, имеющие детей, обладающие высоким уровнем цифровой и финансовой грамотности, выяснили аналитики. Наличные, по их данным, выбирают в основном мужчины без высшего образования, оценивающие свое материальное положение как "низкое".

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