12 октября 2018, 09:00Экономика
ЦБ лишил лицензии московский ПИР Банк
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
У московского Банка промышленно-инвестиционных расчетов (ПИР Банк) отозвана лицензия на осуществление банковских операций, сообщается на сайте Центробанка.
В деятельности ПИР Банка обнаружили многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
ЦБ длительное время следил за кредитной организацией в связи с проведением транзитных сомнительных операций.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 октября занимал 296-е место в банковской системе РФ.
Неделю назад Центробанк отозвал лицензию у банка "Флора-Москва". Выплаты вкладчикам кредитной организации начнутся не позднее 19 октября.