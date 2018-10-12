ЦБ лишил лицензии московский ПИР Банк

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У московского Банка промышленно-инвестиционных расчетов (ПИР Банк) отозвана лицензия на осуществление банковских операций, сообщается на сайте Центробанка.

В деятельности ПИР Банка обнаружили многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

ЦБ длительное время следил за кредитной организацией в связи с проведением транзитных сомнительных операций.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 октября занимал 296-е место в банковской системе РФ.

Неделю назад Центробанк отозвал лицензию у банка "Флора-Москва". Выплаты вкладчикам кредитной организации начнутся не позднее 19 октября.