ФАС не исключает повышения цен на бензин в России

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Цены на бензин в России в 2018 году могут вырасти выше инфляции, если нефть продолжит дорожать. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

"Правительство не должно дремать сейчас в этой ситуации. Мы же понимаем, что в последнее время существенно акцизы были увеличены. Мы предложили министру финансов Антону Силуанову нашу идею возродить – так называемых плавучих акцизов", – отметил он, передает ТАСС.

Артемьев отметил, что цены на топливо на внутреннем рынке сейчас на 16 процентов ниже экспортной альтернативы. Bank of America ожидает, что цена на нефть временно преодолеет отметку в 90 долларов за баррель во второй половине 2019 года.

Ранее сообщалось, что цены на бензин выросли в апреле на три процента. По данным Московской топливной ассоциации, это максимальный рост с начала года.

Средняя стоимость 92-го сейчас – почти 40 рублей за литр. Хотя еще неделю назад она была ниже на 70 копеек. А 95-й вообще подорожал за месяц больше, чем на рубль.

Эксперты не удивлены такому росту. Говорят, что речь идет об обычном сезонном подорожании, связанном с посевной кампанией в стране. По крайней мере, так объяснили в Федеральной антимонопольной службе.