В Госдуме оценили предложения по борьбе с необоснованным завышением цен

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Введение государственного регулирования наценок на товары в розничных сетях, необоснованно завышающих их стоимость, является не вполне своевременной мерой в текущих условиях, заявил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что депутаты нижней палаты российского парламента разработали аналогичные меры по сдерживанию роста розничных цен и ограничению наценок, однако их реализация требует усиления рубля и полного контроля за экономической ситуацией со стороны кабмина.

"Они готовы, если мы увидим какое-то желание со стороны правительства получить дополнительный инструмент, то эти поправки будут максимально быстро приняты", – сказал Гутенев.

По его словам, в текущей ситуации требуется максимальное сохранение рыночных механизмов ценообразования.

"Иначе это может привести к дефициту отдельных категорий продуктов, продукции, что не в интересах нашего государства", – пояснил депутат.

Ранее глава фракции "Единая Россия" законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести госрегулирование наценок в розничных торговых сетях, которые систематически необоснованно завышают стоимость различных товаров. Соответствующую инициативу Крупник представил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.