Лазерный станок для высокоточной обработки деталей создали в Москве

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Инженеры компании "Лазеры и аппаратура" из Москвы создали пятикоординатные лазерные станки, которые могут осуществлять высокоточную обработку деталей, сложноконтурную резку и сварку. Об пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

По его словам, данный станок является первым подобным в России. Он находится на заводе по выпуску газотурбинных двигателей, который расположен в Ярославской области.

Овчинский рассказал, что Москва в течение многих лет занимается активным развитием высокотехнологичной отрасли, укрепляя технологический суверенитет государства. В этих целях в столице создали комфортный инвестиционный климат, отметил он. Вместе с тем в мегаполисе существует набор инструментов поддержки, с помощью которого промышленность имеет возможность увеличивать выпуск изделий и выводить на рынок инновационные товары.

"Так, производитель промышленного лазерного оборудования создал и организовал выпуск пятикоординатных лазерных станков для обработки сложных деталей двигателей. Компания может выпускать до 15 установок в год", – сказал Овчинский.

Там уточнили, что продукция компании применяется в сферах, где необходима высокая точность обработки деталей сложных форм. В частности, данные изделия задействуют в двигателестроении. Станок работает в пяти координатах, также высокой точности обработки помогает внедренное в него машинное зрение.

В свою очередь, гендиректор предприятия Анна Цыганцова добавила, что во время разработки станков специалисты ориентировались на задачи, которые диктует сфера авиационного двигателестроения. По ее словам, появление подобного механизма в настоящее время очень актуально, в связи с чем компания сразу заложила возможность масштабирования производства.

Между тем стало известно, что объем промышленного производства в российской столице за январь 2024 года увеличился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, рост во многом обеспечили компании в обрабатывающих сферах, которые нарастили выпуск продукции на 19,6%.

Столичные компании увеличили объемы производства на 25% в 2023 году