Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

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При проверке исполнения бюджета за 2018 год Счетная палата выявила нарушения на 426 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

По сравнению с 2017 годом, общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей, что равно 22,1%.

В ведомстве пояснили, что самый большой объем нарушений выявили при использовании средств федерального бюджета и при оказании госучреждениями услуг населению – 73,6 миллиарда рублей.

При госзакупках объем нарушений составил 18,7 миллиарда рублей, при неправильном отражении в учете фактов хозяйственной жизни – 308 миллионов рублей, использовании средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата – 9,1 миллиона. Объем иных нарушений достиг 16,4 миллиона рублей.

В отчете говорится, что ни одна из госпрограмм в 2018 году не была исполнена с высокой степенью эффективности.