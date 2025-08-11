Акционеры PetroNeft объявили о ликвидации компании, добывавшей нефть в России

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Акционеры ирландской компании PetroNeft Resources PLC, которая добывала нефть в Томской области, приняли решение о ее ликвидации, передает News.ru со ссылкой на сайт корпорации.

Компания указала, что решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 8 августа. Ликвидатором назначен Дэвид Ван Дессель, он займется распределением активов между участниками.

Petroneft – ирландская компания, которая владела нефтеактивами в Томской области.

