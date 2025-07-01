"Коммерсант": иранская компания может выкупить астраханский порт

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Иранская компания Nasim Bahr Kish планирует приобрести все акции Астраханского порта, сообщает газета "Коммерсант".

Фирма в настоящее время владеет 53,66% бумаг на предприятие. Для получения всей доли, разделенной между другими акционерами, она направила обязательное предложение о выкупе, выяснили журналисты.

Стоимость одной акции составляет 37,8 тысячи рублей. В общей сложности на выкуп всех документов Nasim Bahr Kish придется потратить 437,5 миллиона рублей.

Согласно данным конца 2024 года, государство являлось вторым крупнейшим акционером с долей в 25,5%. Однако в декабре того же года Владимир Путин подписал указ о передаче этого пакета акций корпорации "Ростех".

Ранее Путин передал во временное управление Росимущества активы компании "Главпродукт", которая считается одним из ведущих производителей мясных, молочных, овощных и рыбных консервов в России.

Согласно указу, изменения были внесены в перечень движимого и недвижимого имущества, а также ценных бумаг. Кроме того, в список добавлены 100% долей в ООО "Главпродукт", 100% долей в ООО "Балтийский консервный завод", а также доли других компаний, связанных с "Главпродуктом".

До этого президент разрешил компании "Рестрим", принадлежащей "Ростелекому", выкупить долю Nokia (49%) в российском предприятии "РТК – Сетевые Технологии". Ранее "Рестрим" владела лишь 51% бизнеса, однако теперь у нее будет возможность консолидировать 100%.