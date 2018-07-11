Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов

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Цена на фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года упала на 5,2 процента в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Стоимость барреля составляет 74,98 доллара. Последний раз такая цена была зафиксирована 26 июня.

Стоимость барреля нефти сорта WTI также снижается. Падение составило 4,3 процента. За баррель дают не более 71,05 доллара.

На цены повлиял доклад ОПЕК, свидетельствующий об увеличении добычи Саудовской Аравией в июне. Ранее королевство придерживалось соглашения ОПЕК +. В июле все страны, подписавшие договор, заявили, что собираются увеличить добычу на миллион баррелей в сутки.

На фоне снижения цен на нефть слабеет рубль. Курс доллара вырос на 62 копейки, составив 62,35 рубля. За евро на рынке дают 72,77 рубля.