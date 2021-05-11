Эксперт положительно оценил инициативу ЦБ о возврате средств жертвам мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович положительно оценил законопроект Центробанка, который в несколько раз увеличит долю возврата похищенных мошенниками средств. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

"Шаг Центробанка, безусловно, полезный – деньги, даже ушедшие в другой банк, можно будет заморозить и оставить время на разборку", – пояснил эксперт.

Благодаря этому резко вырастет количество возвращенных денег, считает он. Он также добавил, что инициатива может отпугнуть мошенников, так как те обычно избирают самые простые схемы обмана.

Ранее ЦБ РФ предложил упростить возврат денег жертвам кибермошенников. Для этого планируется ввести систему автоматической блокировки спорной суммы на счете вероятного мошенника сразу же после обращения пострадавшего.

