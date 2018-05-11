Эксперты Bank of America спрогнозировали рост цен на нефть до 100 долларов за баррель

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Цена на нефть в 2019 году может возрасти до 100 долларов за баррель, предположили эксперты Bank of America, сообщает "Газета.ру".

Специалисты полагают, что фьючерсы на нефть марки Brent достигнут цены в 90 долларов во втором квартале 2019 года.

Цены на "черное золото" растут на фоне проблем с поставками нефти из Ирана и Венесуэлы, сокращении общемировых запасов топлива, а также из-за новых санкций, введенных США в отношении Ирана.

Ранее Дональд Трамп объявил, что Штаты выходят из соглашения с Ираном. Сделка ограничивала Тегеран в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН, США и ЕС.

9 мая стоимость нефти марки Brent превысила 77 долларов. Это произошло впервые с ноября 2014 года.