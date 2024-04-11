Технопарк получил льготную аренду земли на северо-западе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Городские власти предоставили столичному технопарку льготную аренду земельного участка на северо-западе Москвы, на 3-й Хорошевской улице. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, это позволит фирме сэкономить средства и направить их на дальнейшее развитие. Речь идет о пониженной арендной ставке для организаций со статусом технопарка – 0,01% от кадастровой стоимости.

"В этом году такую льготу для участка площадью 0,18 гектара получил технопарк "Текон". За счет поддержки города он сможет ежегодно экономить около 950 тысяч рублей", – добавил Ефимов.

Фирма получила свой статус в 2019 году. Ее главной специализацией является промышленная автоматизация, микроэлектроника и информационные технологии.

Ранее она уже получила льготы на аренду двух других территорий по этой же улице, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Мера поддержки рассчитана на 10 лет, размер ежегодной экономии на аренде составляет более 3,6 миллиона рублей.

Ранее Ефимов уточнял, что в первом квартале 2024 года уже две компании получили льготы на аренду столичной земли для строительства и эксплуатации технопарков. В результате в обоих организациях смогут экономить более 3,8 миллиона рублей каждый год.