Компания Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире – СМИ

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Компания Microsoft впервые с ноября 2021 года обошла Apple по рыночной капитализации, став самой дорогой компанией в мире. Об этом сообщает "Газета.ру".

Подчеркивается, что объем капитализации Microsoft достиг 2,87 триллиона долларов против 2,86 триллиона долларов у Apple. Причиной стало подорожание в четверг, 11 января, акций компании. Они выросли на 0,9%, при этом ценные бумаги Apple упали в цене на 1,1%.

Однако к концу торгов Apple вновь вернула себе лидерство, подчеркнули в издании. Уточняется, что в последние 10 лет обе корпорации попеременно занимали первое место среди американских компаний по уровню капитализации. Лишь в 2019 году компания Amazon смогла на 13 дней обойти их.



По данным аналитиков, рост акций Microsoft можно объяснить успехами корпорации в области облачных технологий и искусственного интеллекта. При этом у Apple эксперты наблюдают снижение спроса на потребительский сегмент продукции.



Ранее стало известно, что американская корпорация впервые за почти 30 лет изменит стандартную клавиатуру. На ней рядом с правым Ctrl появится клавиша, запускающая ИИ-помощник Copilot.

Подобную инновацию в компании связали с тем, что 2024-й должен стать "годом ПК с искусственным интеллектом". Благодаря помощнику можно будет легче написать или отредактировать текст, а в PowerPoint ИИ способен сделать из текста презентацию.

До этого стало известно, что Microsoft вложила в компанию OpenAI, создавшую чат-бот ChatGPT, на десять миллиардов долларов меньше, чем планировала в начале 2023 года. Значительная часть финансирования, разделенная на транши, поступила в виде покупок облачных вычислений, а не в виде наличных.

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