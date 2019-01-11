Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Банк России понизил официальный курс евро на выходные и понедельник на 8,23 копейки, до 77,1282 рубля. Официальный курс доллара вырос на 5,62 копейки – до 66,4337 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 71,5119 рубля.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти Brent превысила 62 доллара за баррель. Стоимость ее фьючерса с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9%, составив 62,22 доллара за баррель.

Плавное снижение рубля к евро и доллару связано с отрицательной коррекцией мировых цен на нефть, которая случилась после их подъема по итогам восьми предыдущих сессий.