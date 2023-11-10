ГД вновь продлила приостановку выплат по вкладам граждан CCCР до 2027 года

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Думские депутаты во втором и третьем чтении утвердили документ, продлевающий закон о продлении на год – до 1 января 2027 года – приостановки начала выплаты полных компенсаций советских вкладов в Сбербанке. Об этом пишет РИА Новости.

Закон "О базовой стоимости необходимого социального набора" был подписан еще в 1995 году. Он гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности вкладов россиян в Сбербанке, осуществленных до 20 июня 1991 года, а также до 1 января 1992-го – на вклады в компании госстрахования.

При этом законы, которые предусматривают перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулируют порядок их обслуживания, все еще не определены. В итоге вступление инициативы в силу с 2003-го каждый год приостанавливается.

Согласно данным кабмина, если перевести все гарантированные сбережения граждан в целевые долговые обязательства, на их погашение следует выделить: в 2024 году – 61,8 триллиона рублей, в 2025 году – 64,2 триллиона, в 2026 году – 66,8 триллиона рублей.

В октябре член комитета Госдумы по финансовому рынку Владимир Сенин заявил, что рабочая группа нижней палаты парламента составила ряд предложений по компенсации советских вкладов россиян в Сбербанке.

Он уточнил, что восстанавливать накопления следует посредством их перевода в целевые долговые обязательства государства с применением долгового рубля, стоимость которого утверждается исходя из изменений соотношения контрольной стоимости социального набора и его базовой стоимости (она установлена в 464 рубля СССР).

В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов