Более 415 тыс закупок провели на портале поставщиков Москвы за 9 месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января по сентябрь 2025 года на столичном портале поставщиков провели более 415,8 тысячи закупок малого объема. Их общая сумма составила около 85,7 миллиарда рублей, что на 19% больше, чем годом ранее, заявила глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

"Наиболее часто заказчики приобретали строительные товары – сумма таких закупок достигла 16,9 миллиарда рублей. В тройку лидеров по популярности также вошли хозяйственные товары и канцелярские изделия – их закупили на 7,1 и 6,7 миллиарда рублей соответственно", – цитирует ее aif.ru.

По словам Багреевой, за 12 лет работы площадка стала одним из важных инструментов для обеспечения добросовестной конкуренции, повышения эффективности и прозрачности контрактных соглашений.

Одно из главных преимуществ работы на портале – онлайн-формат. Контракты заключаются и актируются дистанционно с использованием электронной подписи.

На платформе поддерживается высокий уровень конкуренции. Например, на одного заказчика приходится около 6 поставщиков, а снижение начальных цен в среднем составляет 14%.

Самыми активными поставщиками с начала года стали предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа, рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Количество бизнесменов, зарегистрированных на столичном портале поставщиков, уже превысило 380 тысяч. Особенно активно к площадке присоединялись поставщики из Москвы, Петербурга, Подмосковья, Пермского края и Свердловской области. Они составили почти 30% новых пользователей.