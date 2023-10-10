Финансист назвал три способа получения максимальной суммы кредита

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Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев назвал три способа получения максимальной суммы кредита от банка и микрофинансовой организации, сообщает "Газета.ру".

По его словам, на доступность кредитов влияет рост ключевой ставки, по которой сами кредитные организации привлекают финансирование от ЦБ. Так, с августа она выросла на 4,5 процентного пункта, до 13% годовых.

Как считает Пономарев, это, скорее всего, не предел. Помимо этого, с 1 октября регулятор в очередной раз ужесточил требования по выдаче необеспеченных кредитов и займов.

Эксперт добавил, что люди, которые тратят на обслуживание долгов больше 80% доходов, все чаще получают отказ. Даже те, у кого показатель долговой нагрузки в переделах 50–80%, находятся в группе риска.

Чтобы получить максимальную сумму потребительского кредита, есть смысл обращаться в те финансовые организации, с которыми уже есть история взаимоотношений.

К примеру, сумма одобрений в МФО для повторных клиентов в среднем в два или три раза больше, чем для тех, кто обращается впервые. Среди банков наиболее лояльные условия предложит тот, где у вас есть зарплатный проект, добавил эксперт.

"Просто потому что этот банк хорошо знает вас как клиента и способен лучше прогнозировать размер ваших доходов в будущем", – пояснил он.

Если деньги нужны на покупку конкретного продукта или услуги, можно запросить целевой кредит. Этот вид кредитования считается менее рискованным, что отражается в его стоимости, уточнил эксперт. Также важно следить за своей кредитной историей, добавил Пономарев.

Ранее сотрудники Сбербанка предупредили клиентов о новой схеме мошенничества, благодаря которой злоумышленники могут похитить денежные средства не только у одного человека, но и у его родственников.

Отмечалось, что мошенники представляются сотрудниками банка и говорят клиенту, что другие работники якобы пытаются оформить кредит на его имя с целью похищения средств. Они просят оформить кредит для исчерпания кредитного потенциала и перевести все деньги на безопасный счет.

После того как человек переводит средства, злоумышленники начинают задавать вопросы по поводу родных и близких клиента, говоря, что им в том числе может угрожать опасность, добавили в банке.



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